Confira metas saudáveis e gentis para 2022

Final de ano é aquela época em que as pessoas costumam parar e analisar as realizações do ano passado e planejar as novas para o seguinte. Entre fazer aquela viagem, sair do aluguel ou até mesmo iniciar uma família, os desejos relacionados à aparência física costumam fazer parte da lista de metas de muita gente. Porém, nem sempre elas são feitas com uma abordagem saudável e gentil.

Pensando nisso, ao invés de mentalizarmos a quantidade de quilos que pretendemos perder ao longo dos próximos meses ou pensar em consumir aquele item caro que está sendo indicado por todas as blogueiras (mas você sabe que não cabe no seu orçamento), que tal planejar uma mudança de hábito para cuidar além do exterior, mas também do interior?

Abaixo, trago minhas metas para 2022 que podem ser copiadas por você, leitor. Podem ser desafiadoras, mas todas são possíveis e acessíveis. E antes de começar a ler, um aviso: não se cobre. Se chegarmos em 2023 sem realizá-las, tudo bem. Segue o fluxo. O importante é ser gentil, respeitar seu corpo, seu tempo e suas possibilidades.

Não esquecer do protetor solar

Gostando ou não de pegar sol, o nortista não tem para onde correr. Aqui é um sol para cada cabeça e, por isso, é bom sempre estar protegido com um bom protetor solar antes de sair de casa, seja para trabalhar ou ir lá pra Cotijuba (essa é a hora que a voz do Jaloo ecoa em sua cabeça). Entretanto, os dermatologistas de plantão me perdoem, mas às vezes bate a preguiça e não rola.

O problema, é que assim, a gente acaba correndo o risco de abraçar o envelhecimento precoce, surgimento de manchas no rosto ou no corpo, queimaduras solares e até mesmo câncer de pele, problemas comuns relacionados à exposição excessiva sem proteção contra os raios solares. Por isso, se o uso de protetor solar ainda não é uma realidade, que tal mudar isso em 2022?

Entrar para o clube das hidratadas

Investir em um bom protetor solar é bom, mas melhor ainda é estar hidratada. Não estou falando de hidratante facial com ácido hialurônico, tô falando de algo barato e acessível: água. Todo mundo sabe o bem que faz beber bastante água, porém, normalmente as pessoas (e às vezes, eu) costumam recorrer ao líquido precioso apenas quando estão com sede.

Quem bebe mais água tem a pele mais hidratada, apresenta melhora na circulação sanguínea, mantém o intestino regulado e evita problemas de saúde como pedras nos rins, entre muitos outros benefícios. Quer entrar no clube mas não tem o costume? A dica é começar com ajuda de aplicativos gratuitos no celular. Nele, você coloca a meta de quantos litros de água queres tomar e o software te envia notificações para te lembrar de se hidratar durante o dia.

Mexer mais o corpitcho

Pagar o plano anual da academia e ir apenas três meses? Isso fica em 2021. Em 2022, vamos mexer o corpo em locais e períodos do dia que sejam possíveis de fato, até porque ninguém precisa pagar uma mensalidade para se movimentar. Praças, ruas, ginásio e parques; nossa região dispõe de vários espaços públicos para a prática de exercício físico gratuito para os adeptos das atividades ao ar livre. A endorfina liberada após cada atividade, te dá a dose necessária de bem estar diário, capaz de amenizar o estresse, ansiedade e depressão. Aliada a essa meta, tenho outra: não me movimentar para punir meu corpo, mas sim, celebrá-lo. Se exercitar para mantê-lo vivo e saudável, não para caber em um número.

Um feliz e gentil 2022 a todos!