Não é porque você vai ficar em casa na Ceia de Natal que não precisa brilhar. Apesar de estar entre quatro paredes com familiares que conhecem a minha cara quando eu acordo, para mim, a noite de Natal é uma noite importante que merece uma produção especial.

Isso porque além de ser um momento em que, tradicionalmente, reunimos a família, dia 25 de dezembro é a data que lembramos do nascimento do homem mais incrível que passou por este mundo: Jesus. Ao lado de quem amamos, nos confraternizamos ao redor de uma mesa, que este ano pode até não estar tão farta como gostaríamos, mas ainda assim, sobra o sentimento de gratidão.

É nesse clima que, inspirada na decoração típica do ano, trago aqui dicas de produtos que vão te deixar mais iluminada que a árvore de Natal, pisca-pisca e enfeites natalinos. Até porque, depois do Carnaval, as festas de final de ano são um convite para abusar do glitter nos olhos, na pele do rosto, e até na boca.

Nos olhos:

Pigmento para os olhos (Quem Disse Berenice): é uma sombra superconcentrada que vai deixar o seu look impecável. A marca disponibiliza quatro opções de cores que contém, além de um coloração vibrante, entrega também brilhos finos e cristalinos. Deixa qualquer maquiagem com cara de “fui no salão me maquiar”.

No rosto:

Blush Me cor Sun Kissed (Mariana Saad by Océane): esse é um dos blushes mais lindos que já experimentei. É um mosaico misturando dourado e rosa cintilante super pigmentado, precisando de uma mão leve na hora da aplicação para não ganhar a famosa cara de “chinelada”.

No corpo:

Iluminador Jelly (Natura Una): um dos lançamentos da Natura neste final de ano, esse iluminador é em creme e pode ser usado nos olhos, no rosto e no corpo. Porém, meu uso preferido é no corpo, iluminando o colo e ombros. Ele tem textura leve, refrescante e não oleosa, com um brilho diferente que muda de cor conforme o ângulo e a luz, se adaptando a todos os tons de pele.

Na boca:

Batom Prisma (Natura Una): também lançamento da Natura, ele tem textura cremosa, alta cobertura e Tecnologia Multichrome, que muda de cor conforme o ângulo e a luz. Tem uma ótima durabilidade, aguentou o meu almoço, então deve sobreviver à ceia de Natal. A marca lançou três opções de cores e a minha preferida é a Rosa Multichrome.