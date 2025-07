Banhistas aproveitam o Lago da Coca-Cola em Salinas com direito a tirolesa e escorrega

O verão em Salinas está em pleno vapor e o Lago da Coca-Cola segue como um dos destinos mais procurados pelos turistas que visitam o município nesta época do ano. Neste fim de semana, o local ficou movimentado com a chegada de famílias, grupos de amigos e visitantes vindos de diferentes partes do Estado, e até de outros, em busca de diversão e contato com a natureza.

A água doce com coloração escura é própria para banho e bastante procurada por quem quer relaxar ou se aventurar. A paisagem é cercada por dunas, vegetação nativa e um céu azul que faz qualquer visitante querer registrar o momento. Mas o grande diferencial do espaço são os brinquedos radicais: tirolesa e escorrega, que garantem adrenalina e risadas para todas as idades.

Os turistas podem escorregar na duna do lago pagando R$ 10 por pessoa (Igor Mota / O Liberal)

Emanoel Damasceno, de 18 anos, é um dos jovens que trabalha no local orientando os banhistas que encaram as atrações. “O movimento aqui no lago está bem forte. Já trabalhamos com a tirolesa há alguns anos e sempre temos um bom rendimento. O valor que cobramos é de R$ 25 por pessoa na tirolesa e R$ 10 no escorrega”, explica.

Segundo ele, a tirolesa tem cerca de 250 metros de comprimento e conta com cabos reforçados, cintas de segurança e equipe de apoio para garantir que a diversão ocorra de forma segura. Por isso, é uma das atrações mais procuradas por quem passa pelo lago.

Flávio Silva, professor e morador do Maranhão, resolveu experimentar a aventura e aprovou. “Aqui é top demais, muito bom! A galera tá de parabéns com a tirolesa, tô descendo com a família toda”, conta empolgado. Para ele, o mais marcante no local não é só a diversão, mas o cenário natural e o tempo de qualidade com os entes queridos. “A paisagem, as ondas e o prazer de ver minha família feliz são as coisas que mais me impressionam aqui”.

Com relação ao custo da viagem, Flávio afirma que não mede esforços para garantir bons momentos e que não se preocupa tanto com o custo da experiência. “Quando eu venho aqui, eu não olho a questão dos valores, porque felicidade, ainda mais nas férias, não tem preço”, diz com um sorriso no rosto.

Lago da Coca-Cola no segundo final de semana de julho (Igor Mota / O Liberal)

Além dos brinquedos, quem visita o lago da Coca-Cola também pode desfrutar de áreas para piqueniques, espaço para descanso, lanches à venda e muita interação com outros turistas. O local costuma ficar mais cheio aos fins de semana e por causa disso muitos visitantes optam por chegar mais cedo e garantir o melhor lugar para curtir o dia.