Balneários na estrada da Ceasa conectam veranistas à natureza em Belém

Com a chegada do verão amazônico, muitas famílias buscam alternativas de lazer que combinem descanso, contato com a natureza e praticidade. Para quem não pretende sair da cidade, os balneários localizados ao longo da Estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, surgem como refúgios acessíveis e encantadores, às margens do rio Guamá, para se refrescar no calor intenso e se reconectar com a natureza.

Um dos balneários mais procurados da região é o Paraíso Verde, localizado às margens do rio, já próximo ao final da Estrada da Ceasa. O espaço se destaca pela estrutura diversificada que atende diferentes perfis de visitantes, desde famílias com crianças pequenas até grupos de amigos em busca de descanso e lazer. Entre os atrativos, estão as piscinas artificiais que garantem o banho refrescante com segurança, além de brinquedos e áreas de recreação pensadas especialmente para o público infantil. O local também oferece um acesso seguro ao rio, com áreas demarcadas e supervisionadas para banho, permitindo que os visitantes desfrutem do contato direto com as águas sem abrir mão da tranquilidade.

Pedro Chagas divide a administração do local com a família e destacou os atrativos que têm conquistado os visitantes ao longo do tempo. Segundo ele, a paisagem e a culinária contribuem para uma experiência completa no balneário, que funciona de domingo a domingo.

“A gente tem um diferencial muito grande que é o passeio com disco boat, que o pessoal vem pra cá e curte muito. E essa vista maravilhosa que tem, o vento que refresca e, claro, a culinária, principalmente nosso peixe com açaí, que é sucesso”, contou.

O cuidado com o atendimento também foi um ponto ressaltado por Pedro. Segundo ele, o preparo da equipe e a manutenção do local são pensados para acolher bem os visitantes, o que acaba impactando no valor dos ingressos. Em julho, de segunda a sábado, para aproveitar o balneário, os visitantes devem adquirir um ingresso no valor de R$10, já aos domingos, quando o movimento aumenta, o valor sobe para R$ 20.

“A gente preparou o atendimento esse ano para receber super bem o pessoal, e a gente investe no carisma mesmo, é importante. No mês de julho os ingressos vão ter ajustes devido à manutenção que a gente fez, investimento na estrutura, atendimento, até para ter uma qualidade melhor, tem que ter ajuste. É um valor simbólico para fazer a manutenção do espaço”, ressaltou.

Pedro Chagas é proprietário do balneário Paraíso Verde

Além do lazer, o espaço também tem contribuído para o fortalecimento da economia da região e para a oferta de mais opções de entretenimento dentro da cidade. E, com o aumento do número de pessoas, a preocupação com a preservação meio ambiente também está presente nas ações do Paraíso Verde. Segundo Pedro, o comportamento dos visitantes tem sido respeitoso, e medidas sustentáveis fazem parte da rotina.

“Acredito que (o balneário) impacta de forma positiva o turismo na região. Belém tem poucas áreas de lazer, então isso aqui surgiu como uma ideia simples de dar uma renda pra família, minhas irmãs, e hoje em dia a gente fica feliz por proporcionar mais um ponto de lazer para a população”, disse.

“Graças a Deus a gente não tem muito trabalho com clientes jogando lixo no rio. Temos nossas lixeiras em pontos estratégicos, temos até mesmo nossos projetos ecológicos, como a coleta de gordura para reciclagem. Então a gente cresceu se preocupando com essa parte do meio ambiente”, continuou.

Conexão com a natureza é essencial

A engenheira química Rosilene Rodrigues aproveitou a folga para comemorar o aniversário do padrasto no balneário Paraíso Verde. Para ela, o espaço é uma opção aconchegante e confortável, ideal para quem busca lazer sem sair de Belém, com estrutura que agrada adultos e oferece diversão para as crianças.

“Eu gosto de vir aos sábados, que é muito tranquilo. É um ambiente calmo, familiar, a música é ambiente, a natureza também está próxima e é algo que traz muita paz e tranquilidade. Tem piscina para adulto, pra criança, além de ter segurança com a presença dos salva-vidas, eu gosto muito”, contou.

Rosilene (primeira à esquerda) levou a família para curtir no balneário Paraíso Verde

O professor Cristino Rêgo, de 64 anos, levou a esposa e o neto para se refrescarem às margens do rio. Para ele, o maior atrativo do espaço é a possibilidade de se conectar com a natureza sem precisar ir muito longe do centro de Belém.

“Eu gosto muito de ver o rio, a mata. Então trouxe meu neto para curtir um pouco esse ambiente. É muito rápido chegar aqui, é bom ter esse ambiente dentro da natureza, e para mim esse é um dos pontos principais pra lazer”, disse.

Durante a visita ao balneário, o professor aproveitou para destacar a importância de valorizar e preservar os espaços naturais dentro da cidade e a oportunidade de vivenciar a realidade das comunidades que vivem às margens dos rios.

“Tem que ser uma estrutura voltada para a comunidade ribeirinha, que vive aqui. Nós, que moramos no centro da cidade, não temos esse contato direto, então é uma oportunidade de ter esse contato direto com a natureza”, completou.

Cristino Rêgo e a esposa curtiram o balneário

Floresta Clube se prepara para COP

Outra opção de balneário na estrada da Ceasa é o Floresta Clube, localizado às margens da via. Com ingressos a R$ 10 de segunda a sábado, e R$ 15 aos domingos, o local conta com piscinas e acesso para banho de igarapé, o espaço combina lazer e contato com a natureza. Segundo a sócia do local, Maria José dos Santos, de 55 anos, a culinária é o principal atrativo do local.

“As pessoas vêm aqui muito pela comida, e nós vendemos o açaí com peixe frito, a caldeirada, galinha caipira. Todos os pratos regionais. Além de ter o banho de piscina e igarapé, o clube atrai também por ser praticamente na floresta, no meio da natureza, e é uma coisa que os clientes sempre nos falam, que eles se sentem muito à vontade”, contou.

Maria José é sócia do balneário Floresta Clube

O Floresta Clube já se prepara para receber tanto os veranistas quanto os visitantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada em novembro, em Belém. De acordo com Maria José, inovações para atrair visitantes já estão sendo implementadas.

“Estamos fazendo um planejamento para que os clientes possam fazer um passeio de jet-ski pelo igarapé, para curtir mesmo o local. É uma ideia ainda, mas creio que vai fluir”, finalizou.