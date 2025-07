Dois homens são mortos a tiros após jogo de futebol em arena na Pedreira

Dois homens identificados inicialmente como André Meireles e Marcelo foram mortos a tiros na noite desta sexta-feira (4), no bairro da Pedreira, em Belém. O crime ocorreu na rua do Acampamento, entre a rua Antônio Everdosa e a rua Nova. Segundo as informações preliminares, os executores chegaram em uma moto e o garupa entrou na arena em que as vítimas jogavam bola. André foi morto dentro do estabelecimento e Marcelo correu, mas morreu na rua.

Conforme moradores que não quiseram se identificar, o duplo homicídio ocorreu por volta de 21h30. As informações da polícia são que o suspeito que estava na garupa da moto entrou no local e fez disparos na direção de André. Para tentar escapar, a vítima teria segurado Marcelo na sua frente, como um ‘escudo humano’, mas o executor continuou os disparos. Marcelo foi baleado e conseguiu se soltar de André, correndo para a rua. No entanto, devido aos ferimentos, ele caiu em frente a arena e morreu. Ainda de acordo com as testemunhas, após André soltar Marcelo, correu em direção aos fundos da arena. Mas foi perseguido pelo homem armado, que o alcançou e fez mais disparos. André foi executado dentro do local.

Testemunhas que moram na área relataram que os autores dos assassinatos já estavam em frente à arena há algum tempo e constantemente olhavam para a parte de dentro do local. Depois de algum tempo, teriam saído e somente retornaram no momento do crime. A Polícia Civil informou que André já tem passagens. Além disso, estaria fazendo o uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira) quando foi morto. Os vizinhos relataram que Marcelo não tinha envolvimento com nenhum tipo de crime. “Ele morreu de graça. É muito triste, ele mora aqui há anos. Sempre jogava bola aqui na arena dia de sábado. Era uma pessoa trabalhadora e teve esse fim muito triste”, disse uma moradora que não quis ter a identidade revelada.

A Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia e remoção dos corpos de André e Marcelo. A Polícia Civil coletou informações para iniciar a investigação sobre o crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.