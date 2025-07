Educador físico atropelado em Ananindeua morre após mais de duas semanas internado

O educador físico Lucas Cardoso Palheta, atropelado por um carro ao trafegar em uma moto em Ananindeua, morreu após mais de duas semanas internado. Nesta sexta-feira (4), ocorre o velório da vítima, em um imóvel no bairro do Coqueiro. Segundo a Polícia Civil, no dia do acidente, a condutora do carro envolvido realizou o teste de alcoolemia, que deu negativo. O caso é investigado.

“O inquérito instaurado pela Seccional da Cidade Nova para apurar o caso segue em andamento dentro do prazo legal. À época, a suspeita foi encaminhada para exames, que não constataram embriaguez. O indiciamento será determinado a partir do resultado do inquérito, que ainda não foi concluído”, comunicou.

VEJA MAIS



Lucas estava internado desde o dia 15 de junho na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h. Na quinta-feira (3), a família usou as redes sociais para informar que o jovem de 24 anos havia sido submetido a procedimento de morte cerebral. Lucas, que atuava como personal trainer, sofreu um acidente no cruzamento da Cidade Nova 5, quando a moto que conduzia foi atingida pelo carro de passeio.

Imagens de câmeras que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o carro atinge a motocicleta pilotada por Lucas. Na colisão, outro carro também foi atingido, mas ninguém ficou ferido. O sepultamento de Lucas ocorrerá em um cemitério particular em Marituba na manhã de sábado (5).