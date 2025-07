Homem acorda de coma profundo e afirma ter vivido outra vida; saiba a história

Você já imaginou acordar com a sensação de ter vivido em uma outra vida? Pois foi exatamente o que aconteceu com Alpha Kabeja, um ugandense de 29 anos que sofreu um grave acidente quando foi atingido por uma van enquanto estava andando de bicicleta em Londres, na Inglaterra. Após ser socorrido na rua, o homem não ficou com ferimentos visíveis, mas foi levado imediatamente ao hospital porque havia perdido a consciência.

Ao chegar no hospital, os médicos realizaram uma tomografia computadorizada e constataram que o seu cérebro havia se deslocado para a esquerda. Com o resultado dos exames em mãos, o jovem teve que passar por uma cirurgia de emergência para remover parte do crânio e aliviar a pressão. Porém, a cirurgia deixou sequelas que poderiam ser irreversíveis, visto que se o paciente acordasse do coma profundo, muito facilmente ele perderia a memória.

Nova vida

Alpha Kabeja conseguiu se levantar do coma somente três semanas após a sua cirurgia no cérebro. O jovem recuperou a consciência, se lembrou de quem era, mas recordava de acontecimentos diferentes de sua vida, como por exemplo, ele afirmou que estava esperando gêmeos com sua namorada na época anterior ao acidente e disse até se lembrar de “guardar uma foto do ultrassom dentro de um livro”.

Em entrevista ao jornal O Globo, Alpha ainda contou que poderia ter uma explicação para essa memória e seria por conta de outras pessoas próximas a ele que estavam esperando bebês. “Crianças ressoam com meu subconsciente porque, na época do meu acidente, todos que eu conhecia estavam esperando filhos, e gêmeos entraram em cena porque gêmeos são comuns na minha família”, explicou.

Além disso, o rapaz também afirmou ter sido entrevistado por uma das principais agências de inteligência da Grã-Bretanha e convencido a trabalhar lá, além de ter tido que usar um jato da empresa para se locomover pelos lugares. Outra memória diferente que ele reviveu quando acordou no hospital foi a de seu próprio acidente, em que ele disse que no dia estava voltando de seu trabalho no serviço secreto, mas na verdade ele estava a caminho da casa de sua namorada, onde iria comemorar a virada de ano.

Como explicação para todas essas memórias fantasiadas, os médicos de Kabeja explicaram que o diagnóstico do jovem foi de amnésia pós-traumática e, por esse motivo, a mente dele começou a criar algumas cenas para dar uma mínima noção da realidade. Após algumas semanas, o paciente aceitou que as suas memórias eram falsas, mas que elas também foram um conforto que ajudaram Alpha a passar pelos momentos difíceis durante o seu tratamento.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)