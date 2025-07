Quando é o eclipse solar total mais longo da história? Saiba o dia, local e quanto tempo vai durar

Recentemente, a NASA anunciou a previsão do eclipse solar total mais longo da história, que ocorre quando a Lua se posiciona entre o sol e a Terra, ocultando assim, toda a luz com a forma de sua sombra. Segundo a agência espacial, o fenômeno solar ocorrerá no dia 16 de julho de 2186 e, para os amantes da astronomia, o evento será uma das datas mais memoráveis da história no mundo.

Apesar das pessoas vivas desta década não poderem presenciar o eclipse solar total em 2186, com certeza os seus tataranetos poderão testemunhar o espetáculo futuro no céu. No ano de 2024, por exemplo, diversos curiosos e profissionais da área astronômica conseguiram se deslocar para áreas estratégicas do país, com o propósito de assistir um eclipse solar total, já que eventos como esses são raros.

Quanto tempo o eclipse solar vai durar?

O eclipse solar mais longo da história durará o total de 7 minutos e 29 segundos. Esse tempo prolongado deve-se a uma combinação de diversos fatores, entre eles: a Terra que estará bastante próxima do afélio (o ponto distante do sol); a lua que estará no perigeu (ponto próximo à Terra) e o fato de que o fenômeno ocorrerá perto da Linha do Equador e do ponto de maior proximidade da Terra ao Sol e à Lua.

Quais os lugares em que o fenômeno será visível?

O fenômeno solar será visível apenas em alguns locais do planeta, podendo ser visualizado em sua totalidade nos países da Colômbia, Venezuela e Guiana da América do Sul. Já de modo parcial, o evento poderá ser visto, sem o escurecimento total do céu, pelo Brasil e por outros países latinos próximos a ele.

Com que frequência ocorrem os eclipses solares?

De acordo com a NASA, os eclipses solares parciais ocorrem duas vezes por ano em diferentes lugares do planeta. Já os eclipses solares totais acontecem com uma média de uma vez a cada 18 meses, porém quase nunca será no mesmo local.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)