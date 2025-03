Eclipse lunar: Núcleo de Astronomia da UFPA realiza inscrições para observação do fenômeno em Belém

O Núcleo de Astronomia (Nastro) da Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu inscrições para quem desejar acompanhar o eclipse lunar total, a "lua de sangue", na madrugada da sexta-feira (14), na orla da instituição, no campus Guamá. O evento terá início logo após a meia-noite, entre os dias quinta-feira (13) e sexta-feira (14). A programação é gratuita e aberta ao público. Os interessados em participar devem inscrever-se de forma on-line até às 20h desta quinta-feira (13).

A observação será por meio dos telescópios do Nastro, que serão posicionados em frente ao Complexo de Ensino Mirante do Rio. O fenômeno iniciará precisamente às 00h57 da madrugada de sexta. E irá durar, no máximo, cerca de três horas depois, seguindo até 3h58. Segundo o Nastro, um eclipse lunar total é quando a lua entra totalmente no cone de sombra da Terra.

Nessa configuração, a Terra se posiciona entre o sol e a lua e a sombra da Terra é projetada sobre a lua. Um eclipse da lua só pode ocorrer na fase de lua cheia e pode ser total quando o satélite fica completamente na sombra da Terra e adquire um tom avermelhado. O fenômeno será visível em diversas partes do mundo. E, segundo o Nastro, a observação depende de condições climáticas favoráveis.

Como regras definidas pelo Nastro, menores de 18 anos só poderão participar com a presença dos responsáveis. E ainda, é necessário levar um documento de identificação para entrada na observação após às 22h00. Também de acordo com o Núcleo, formulários de inscrição incompletos ou com informações que não puderem ser comprovadas não serão considerados válidos.

"Lua de sangue"

O fenômeno também deve ser visto em toda a América do Norte, Central e do Sul. Ao longo da noite, a Lua sumirá com a sombra da Terra passando na frente. O fenômeno também deve ser visto em toda a América do Norte, Central e do Sul. Ao longo da noite, a Lua sumirá com a sombra da Terra passando na frente. Por isso, o evento também é conhecido como "Lua de sangue".

Nenhum equipamento especial é necessário para observar o eclipse, que é visível ao olho nu. No entanto, de acordo com a Nasa, o uso de binóculos ou de um telescópio pode melhorar a visão e a intensidade da cor vermelha. O processo terá início às 23h57 de 13 de março, com a lua entrando na penumbra, a parte externa da sombra terrestre, antes de avançar para a umbra às 1h09 do dia 14.

Durante a totalidade, a lua ficará completamente imersa na sombra, exibindo tons de vermelho e laranja que variam conforme as condições atmosféricas, como poeira ou poluição. Após o pico, a fase parcial se estenderá até 4h47, com a lua saindo da penumbra às 6h, encerrando um evento de pouco mais de seis horas. Nos EUA, o Serviço Nacional de Meteorologia prevê que mais de 300 milhões de pessoas terão a chance de observar, enquanto no Brasil, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro verão o eclipse ao amanhecer, entre 3h57 e 10h.