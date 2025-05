Comissão dos Direitos do Trabalho da OAB-PA participa de ação social nesta quinta-feira (01/05)

A Comissão de Defesa dos Direitos do Trabalho, da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA), participará da ação social promovida pela Capelania Militar Nossa Senhora de Loreto, nesta quinta-feira (01/5), das 8h às 14h, na sede da instituição. A programação é alusiva ao Dia do Trabalhador. A participação da OAB-PA se dará com a oferta de orientações jurídicas gratuitas à população, com ênfase na defesa dos direitos trabalhistas, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O intuito é promover cidadania por meio de serviços essenciais nas áreas de saúde, documentação civil, empreendedorismo e atendimento jurídico. Para o presidente da Comissão, Kristófferson Andrade, a parceria entre instituições é essencial para ampliar o acesso à justiça e fortalecer o vínculo da advocacia com a sociedade. “A parceria com a Capelania representa um elo entre diferentes setores da sociedade civil - jurídico, religioso e comunitário - com um objetivo comum: promover dignidade, informação e acolhimento”, ressaltou.

VEJA MAIS

Durante o encontro, advogados e advogadas voluntários estarão disponíveis para esclarecer dúvidas trabalhistas recorrentes, como jornada de trabalho, direitos em contratos informais e situações de assédio no ambiente profissional. Segundo Kristófferson, a ação também representa uma oportunidade valiosa para humanizar o exercício da advocacia e reafirmar o papel social.

“A advocacia se torna mais acessível e humana quando sai do fórum ou do escritório e consegue oferecer assistência a pessoas que não têm acesso fácil a advogados qualificados” concluiu. Além da OAB-PA, outros parceiros estarão presentes na ação social, oferecendo atendimento odontológico e oftalmológico, orientação profissional, apoio psicológico, emissão de documentos e outros serviços gratuitos.

Serviço: Ação Social da Capelania Nossa Senhora de Loreto

Data: 1º de maio de 2025

Horário: Das 8h às 14h

Local: Capelania Militar Nossa Senhora de Loreto (Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, Tv. Alferes Costa, 2242, Marco)

Entrada: Gratuita