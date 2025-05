Sexta-feira pós feriado é dia útil? Veja quem pode emendar

Com a chegada do feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1º), muitas pessoas também se questionam se podem estender o descanso e folgar na sexta-feira seguinte, dia 2 de maio.

A data, neste ano, é considerada ponto facultativo, e não feriado nacional. Para os servidores públicos, a folga está liberada sem desconto no salário. Já no setor privado, a liberação fica a critério do empregador. Não existe obrigação legal para a dispensa, mas é possível que empresas negociem com seus funcionários um acordo de compensação.

De acordo com a advogada Cíntia Fernandes, do escritório Mauro Menezes & Advogados, não pode haver desconto salarial se houver um acordo de compensação, como o uso do banco de horas. As horas não trabalhadas podem ser compensadas em outro dia útil, desde que respeitado o limite de duas horas extras por dia.

A prática de “emendar” feriados é comum, mas exige diálogo entre empresa e empregado para evitar problemas futuros.