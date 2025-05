Igreja Católica celebra Dia de São José Operário neste 1º de Maio com programação especial no Icuí

O Dia do Trabalhador comemorado nesta quinta-feira (01/05) terá a celebração especial do Dia de São José Operário. Na Arquidiocese de Belém, a festividade ocorre na Paróquia de São José Operário, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. A celebração começa com uma missa às 7h, com a Missa dos trabalhadores e benção das carteiras de trabalho, presidida pelo pároco padre Nilton Cesar Reis, seguida de procissão. A igreja está localizada no conjunto Carnaúba, Alameda A, n° 46.

Nas paróquias de São José nos bairros de Canudos, no Umarizal, Águas Lindas e no distrito de Outeiro, em Belém, haverá missa solene também a noite desta de quinta-feira.

Neste ano, a festividade iniciou no dia 22 de abril com o tema “Com São José Operário, somos Peregrino da Esperança”. A missa de encerramento será nesta quinta-feira às 19h, também presidida pelo pároco padre Nilton Cesar Reis. Durante todas as última noites, a missa das 19h foi celebrada por padres convidados. Um arraial com vendas de comidas típicas e apresentações culturais também está ocorrendo na comunidade.

SÃO JOSÉ OPERÁRIO - A Igreja Católica celebra o Dia de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores, no dia 1º de Maio. A data foi instituída em 1955, pelo Papa Pio XII, como uma forma da Igreja Católica enobrecer os frutos do esforço humano através do trabalho. São José é celebrado também no dia 19 de março, como padroeiro da família e patrono da Igreja Católica.

SERVIÇO - Celebração de São José Operário

Paróquia São José - Umarizal (Rua Domingos Marreiros,104, Umarizal), haverá missa às 18h30.

Paróquia São José de Queluz – Canudos (Rua Cipriano Santos, 311), a programação contará com missa às 19h.

Paróquia São José Esposo de Maria – Distrito de Outeiro (rua Flamengo, s/n, bairro do Água Boa, Ilha de Caratateua), haverá missa às 19h,

Paróquia São José dos Verdejantes – Águas Lindas (Conjunto Verdejantes, travessa terceira, s/n), a Missa Solene será às 19h.