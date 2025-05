Vai trabalhar no feriado? Veja o que acontece se o empregado faltar

O feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1º), tem levantado uma série de questionamentos entre empregados de diversos setores, especialmente sobre obrigações, compensações e faltas justificadas.

Feriados nacionais, como o 1º de maio, são dias em que a maioria das atividades deve ser interrompida. Porém, a lei prevê exceções. Segundo o artigo 70 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é proibido trabalhar em feriados, exceto em serviços essenciais como transporte, saúde, segurança, comunicações, comércio e indústria, entre outros.

Para que o trabalho no feriado seja permitido legalmente, deve haver convenção coletiva entre empresa e sindicato, prevendo essa possibilidade. Nesses casos, o colaborador tem direito a folga compensatória ou pagamento em dobro.

Mas o que acontece se a pessoa for convocada e não comparecer?

Se a ausência não for justificada, ela pode sofrer sanções como advertência, suspensão e até demissão por justa causa, especialmente se for flagrada aproveitando o feriado em atividades de lazer. Já com justificativa válida — como problemas de saúde comprovados —, a falta pode ser aceita pela empresa sem punições.