Homem morre após contrair vírus raro transmitido por morcego

Um homem de 50 anos, morador do norte de Nova Gales do Sul, morreu após ser infectado por um vírus raro semelhante à raiva, conhecido como lyssavírus australiano. A informação foi confirmada pelas autoridades de saúde do estado nesta quinta-feira (3).

De acordo com o NSW Health, o homem foi mordido por um morcego infectado há alguns meses. Apesar de ter recebido atendimento após o incidente, seu estado de saúde se agravou nas últimas semanas, levando à internação em estado crítico e, posteriormente, ao óbito.

O que é o lyssavírus australiano?

O lyssavírus australiano pertence à mesma família do vírus da raiva, embora esta doença não esteja presente no país. A infecção ocorre quando a saliva do morcego entra no corpo humano, geralmente por meio de mordidas ou arranhões.

Os sintomas podem demorar dias ou até anos para surgir, começando com sinais semelhantes aos de uma gripe — febre, dor de cabeça e cansaço —, mas evoluindo rapidamente para paralisia, delírios, convulsões e morte.

"Expressamos nossas sinceras condolências à família e aos amigos do homem pela trágica perda. Embora seja extremamente raro ver um caso de lyssavirus de morcego australiano, não há tratamento eficaz para ele", informou o órgão de saúde em nota oficial.

Quarta morte causada por lyssavírus na Austrália

Este é o quarto caso registrado de infecção humana pelo vírus desde sua identificação, em 1996 — todos os anteriores também resultaram em morte. O primeiro foi o de um tratador de morcegos em Queensland, em 1996. Em 1998, uma mulher também faleceu após ser arranhada, e em 2013, um menino de oito anos morreu após ser mordido por um morcego.

O vírus foi inicialmente identificado por cientistas da agência nacional CSIRO, durante a análise do tecido cerebral de uma raposa-voadora que apresentava comportamentos anormais. Estudos posteriores revelaram que o lyssavírus pode estar presente tanto em espécies de raposas voadoras (Pteropus) quanto em morcegos insetívoros, com algumas variações genéticas entre eles.

Morcegos e risco de transmissão na Austrália

Especialistas reforçam que qualquer morcego na Austrália pode ser portador do vírus. Por isso, o NSW Health alerta: pessoas não devem tocar ou manusear esses animais, mesmo que pareçam feridos ou doentes. Apenas profissionais capacitados, vacinados e utilizando equipamentos de proteção devem lidar com morcegos.

Caso alguém seja mordido ou arranhado, é fundamental lavar imediatamente o ferimento com água e sabão por pelo menos 15 minutos, aplicar um antisséptico com ação antiviral e buscar atendimento médico o quanto antes.

“O lyssavírus do morcego australiano está intimamente relacionado à raiva e pode causar a morte de pessoas suscetíveis se elas forem infectadas e não forem tratadas rapidamente ”, explica o professor James Gilkerson, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Melbourne.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)