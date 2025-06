Mulher morre após infecção por ‘ameba comedora de cérebro’ ao lavar o nariz na torneira

Uma mulher de 71 anos morreu após contrair uma infecção causada pela Naegleria fowleri (mais conhecida como “ameba comedora de cérebro”) no Texas, Estados Unidos. A infecção teria ocorrido após a idosa realizar uma lavagem nasal com água da pia do trailer em um acampamento, também localizado no Texas.

De acordo com o site People, a mulher desenvolveu meningoencefalite amebiana primária (MAP) e faleceu oito dias após o surgimento dos primeiros sintomas. Segundo relatório publicado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), os sintomas graves começaram quatro dias após a irrigação nasal com a água da torneira.

Autoridades americanas já haviam emitido um alerta sobre a presença da ameba na região após a morte de um menino de seis anos em 2020 — ele morava próximo a um lago contaminado.

A mulher apresentou forte dor de cabeça, febre, convulsões e alteração do estado mental. Exames mais aprofundados confirmaram a presença da Naegleria fowleri. Por isso, o CDC recomenda que a irrigação nasal seja feita apenas com água esterilizada ou destilada. Caso seja necessário utilizar água da torneira ou filtrada, é fundamental fervê-la por pelo menos um minuto e, em seguida, resfriá-la antes do uso.

A “Ameba comedora de Cérebro” geralmente é fatal

De acordo com o CDC, a Naegleria fowleri — também conhecida como N. fowleri — é encontrada principalmente em água doce e quente, como lagos, rios e fontes termais, além de piscinas mal higienizadas. A infecção ocorre quando a água contaminada entra no corpo pelo nariz.

Principais sintomas

No estágio inicial da infecção, os sintomas podem incluir febre, náusea, vômito e uma forte dor de cabeça frontal. Com o avanço da doença, a pessoa pode apresentar rigidez no pescoço, alucinações, convulsões, alteração do estado mental e, eventualmente, entrar em coma. A meningoencefalite amebiana primária (MAP) é quase sempre fatal. Segundo o CDC, dos 164 casos registrados entre 1962 e 2023, apenas quatro pacientes sobreviveram.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)