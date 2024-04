Ameba ‘comedora de cérebro’: mulher de 77 anos morre após contrair parasita

Uma mulher de 77 anos morreu após contrair a ameba “comedora de cérebros”, denominada Balamuthia mandrillaris. Antes de encontrarem o parasita, os médicos suspeitaram que a idosa estava com um tumor cerebral. O caso foi registrado na China, em 2022, e divulgado pela revista científica Heliyon, no dia 15 de março deste ano.

VEJA MAIS

Quando buscou ajuda médica, a idosa relatou confusão mental, dificuldades para caminhar e tonturas. Os sintomas apontaram para um câncer no cérebro e exames mostraram uma lesão no órgão. Após nove dias de internação, a ameba “comedora de cérebros” foi descoberta por meio de uma punção lombar - uma agulha fina é inserida na coluna lombar, para coleta de amostra do líquido cefalorraquidiano (LCR), presente nos ventrículos cerebrais e no espaço subaracnóideo.

O que a ameba ‘comedora de cérebro'?

A Balamuthia mandrillaris é uma espécie de ameba rara que pode alcançar o cérebro e mata nove em cada 10 pacientes, segundo a literatura médica. Esse parasita de vida livre é encontrado na poeira, no solo e na água. No organismo humano, ele pode entrar por meio de feridas abertas ou inalação.

A equipe médica responsável pelo atendimento da mulher de 77 anos acredita que a ameba “comedora de cérebros” foi contraída no local onde morava, perto de um lago. Os sintomas evoluíram para incapacidade de fala e obstrução de vias aéreas. “Apesar das medidas agressivas de tratamento, a condição do paciente piorou”, relataram os profissionais da saúde.

A família da paciente, que estava em ventilação mecânica, decidiu abandonar o tratamento e ela morreu.

Quais os sintomas da ameba “comedora de cérebros”?

Os sintomas da ameba “comedora de cérebros”, a Balamuthia mandrillaris, são variados. Conforme o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC - Centers for Disease Control and Prevention), eles podem se apresentar como:

Febre;

Dor de cabeça;

Vômito;

Letargia;

Náusea;

Convulsões;

Fraqueza;

Confusão mental;

Paralisia parcial;

Dificuldade para falar;

Dificuldade para andar.

Como acontece a contaminação por ameba “comedora de cérebros”?

A contaminação por ameba “comedora de cérebros” ocorre por meio de feridas abertas ou inalação de poeira ou água contaminadas. A Balamuthia mandrillaris pode ser encontrada, também, no solo. Quando entra na corrente sanguínea, esse parasita vai até o cérebro e causa a infecção encefalite amébica granulomatosa - uma infecção muito rara no sistema nervoso central (SNC).

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)