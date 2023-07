Criança de 2 anos morre após contrair 'ameba comedora de cérebro '

Um menino de 2 anos morreu após contrair uma 'ameba comedora de cérebro'. O caso ocorreu em Nevada, nos Estados Unidos, e a morte da criança foi confirmada pelos familiares na terça-feira (18). Segundo a família, Woodrow Bundy contraiu a infecção enquanto nadava em uma lagoa na comunidade de Ash Springs.

Identificado como Naegleria fowleri, o protozoário penetra no sistema nervoso central pelo nariz. Quando chegam ao cérebro, elas causam inflamação e destruição do tecido, o que, em geral, leva rapidamente à morte. Nos EUA, 97% das pessoas que contrairam a meningoencefalite amebiana primária, como é chamada a doença provocada por esse tipo de microorganismo, não resisitram às complicações e morreram.

"Woodrow Turner Bundy voltou vitorioso para nosso Pai no céu às 2h56. Ele lutou por sete dias. O mais longo que qualquer pessoa sobreviveu nos registros [desse tipo de infecção] são três [dias]. Eu sabia que tinha o filho mais forte do mundo. Ele é meu herói, e serei eternamente grata a Deus por me dar o melhor menino do mundo, e sou grata por saber que um dia terei esse menino no céu", escreveu Briana Bundy, a mãe do menino, em um post no Facebook no último dia 18.

Woodrow Bundy ficou internado mas não resistiu e morreu (Reprodução/Facebook)

Como é contraída a ameba?

A ameba Naegleria fowleri é contraída quando as pessoas nadam em água doce morna contaminada. Ela penetra pelas vias nasais, levando o indivíduo a uma meningoencefalite amebiana primária, que tem alta taxa de mortalidade.

Segundo o Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, os primeiros sintomas começam a surgir cerca de cinco dias após a infeccção pelo protozoário.

Os enfermos podem sentir:

Dor de cabeça;

Febre;

Náusea;

Vômito;

Rigidez no pescoço;

Confusão;

Convulsões;

Alucinações;

Coma.

Por seu rápido progresso, o paciente pode vir a morrer em poucos dias. "A infecção destrói o tecido cerebral, causando inchaço e morte", informa o CDC.

