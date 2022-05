Aos 64 anos, vovó fitness exibe corpo sarado em biquíni: 'nunca é tarde'

Uma influencer e modelo fitness australiana chamada Lesley Maxwell, de 64 anos, faz muito sucesso na web e acumula centenas de seguidores por postar fotos do corpo sarado. Ela é campeã mundial de fisiculturismo e coleciona mais de 30 títulos na carreira, além de ser coach de pessoas que levam o estilo de vida saudável.

Nas publicações, Lesley costuma motivar seus seguidores e destacar que não há idade-limite para o uso de biquínis. No perfil do Instagram, ela sempre faz postagem na praia e exibe as curvas nos cliques.

Além disso, compartilha com os fãs uma rotina pesada de treinos - durante cinco dias na semana Lesley faz uma série de exercícios para manter a boa forma. Ela também motiva as mulheres a investirem na auto-estima e sempre estarem “de bem” com o próprio corpo.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)