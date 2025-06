Pai de brasileira desaparecida na Indonésia é impedido de ajudar no resgate da filha; saiba o motivo

O pai da jovem Juliana Marins, que espera resgate há 3 dias após cair durante uma trilha no monte Rinjani, publicou um vídeo em suas redes sociais comunicando que foi impedido de viajar para a Indonésia. A proibição ocorreu em razão do fechamento do espaço aéreo provocado pelos recentes ataques envolvendo Israel, Irã e Estados Unidos.

"Estamos aqui no aeroporto de Lisboa e, infelizmente, soubemos que o espaço aéreo do Catar e Doha foi fechado. Nosso voo obrigatoriamente passa por Doha. Não sei o que vai ser, não sei o que a companhia vai resolver, não sei se será possível viajar ainda hoje pra lá", disse Manoel Marins Filho.

Apesar do cancelamento dos voos para a Indonésia, o pai de Juliana segue firme na esperança de que ainda consiga viajar para trazer sua filha viva para o Brasil. "Continuamos confiando em Deus e que ele dará uma solução pra tudo, inclusive pra nossa viagem, porque preciso chegar lá para acompanhar o resgate da Juliana,. Mas, infelizmente, por enquanto ainda não conseguimos porque o espaço aéreo foi fechado", complementou o pai da jovem.

Resgate de Juliana

Desde fevereiro, Juliana Marins estava fazendo um mochilão pela Ásia até desaparecer, neste último sábado (21), em uma trilha no monte Rinjani, que fica localizada na Indonésia. A jovem está sem água e comida durante três dias, enquanto autoridades e especialistas no assunto discutem a melhor forma de salvar sua vida, devido a região ser de difícil acesso e toda formada por rochas.

Na manhã desta segunda-feira (23), dois alpinistas experientes disseram que estavam indo ao local do acidente da jovem para ajudar nas buscas. “Não temos a informação se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite, mas sabemos que há um bom reforço com equipamentos específicos para acompanhar a equipe que já está no local”, informaram no perfil @resgatejulianamarins, do Instagram.

