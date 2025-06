Polícia interrompe cerimônia de casamento de menina de 9 anos na Disneyland; entenda

Uma cerimônia de casamento na Disneyland Paris, na França, foi interrompida pela polícia após denúnica de funcionários e frequentadores do parque. A suposta "noiva" era uma criança de apenas 9 anos de idade, enquanto o "noivo" era um homem de 22 anos.

O evento era, na verdade, uma encenação organizada antes da abertura oficial do parque ao público e contava com cerca de 100 figurantes que interpretavam convidados. No entanto, a gestão do parque havia sido informada de que se tratava de um casamento real, o que possibilitou o aluguel do espaço, um serviço que pode custar até US$ 150 mil (cerca de R$ 825 mil).

VEJA MAIS

A cerimônia foi imediatamente cancelada e quatro pessoas foram detidas, incluindo o suposto “noivo”. A criança envolvida é de nacionalidade ucraniana. Segundo a mãe, uma mulher de 44 anos, o objetivo era apenas fazer com que a filha se sentisse como uma "princesa da Disney por um dia".

Um homem de 55 anos, de nacionalidade letã e supostamente pai da menina, também prestou depoimento. Ambos foram liberados após esclarecimentos. A polícia também informou que um exame médico foi realizado na criança, e não foi constatado nenhum sinal de abuso ou violência.

De acordo com o jornal britânico The Guardian e a agência alemã DW, apesar de o "casamento" não ter validade legal, a forma como foi conduzido gerou preocupação nos funcionários e nas autoridades locais, dada a presença de uma menor de idade em uma cerimônia simbólica com conotação conjugal.