Influenciador fecha Disney por R$ 2,7 milhões para encontro romântico com a noiva

O youtuber norte-americano Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, elevou o nível dos encontros românticos e surpreendeu seus seguidores ao alugar a Disneyland, em Orlando, exclusivamente para passar uma noite com sua noiva, Thea Booysen. O gesto extravagante faz parte de uma série de encontros milionários que o influenciador promoveu recentemente em seu canal no YouTube.

Segundo Donaldson, o aluguel do parque custou cerca de US$ 500 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 2,7 milhões na cotação atual. Além do passeio privativo, o casal teve acesso completo aos brinquedos, aos personagens da Disney e até a um desfile personalizado, feito exclusivamente para os dois e alguns amigos próximos.

O vídeo mostra que a Disney foi apenas a cereja do bolo em uma sequência impressionante de experiências luxuosas. O início do "desafio do encontro perfeito" foi bem mais modesto: um passeio em uma roda gigante que custou apenas US$ 1 (cerca de R$ 5,56).

A sequência evolui para um jantar comandado pelo renomado chef Gordon Ramsay, avaliado em US$ 10 mil (R$ 55,6 mil), e o aluguel de uma ilha particular por US$ 50 mil (R$ 278 mil). MrBeast também levou Thea para um resort com pista de esqui e parque aquático coberto, com o custo de US$ 100 mil (R$ 556 mil).

Em outro momento do vídeo, ele investe mais US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão) para realizar o “encontro dos sonhos” da cantora Madison Beer, mas com uma condição inusitada: ela deveria sair com um amigo do influenciador. O grupo ainda assistiu a um jogo do time Angels em um camarote exclusivo.