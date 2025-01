Após suspensão nos EUA, MrBeast declara interesse em comprar o TikTok

Em meio à polêmica sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos, o influenciador Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, se apresentou como um dos interessados em comprar a operação da plataforma no país. Uma legislação aprovada pelo governo americano em 2024 exige que a ByteDance, empresa responsável pela rede social, venda a operação do aplicativo.

A lei foi criada sob o argumento de preocupações com segurança nacional. Caso não cumpra o prazo, o TikTok será banido do país, perdendo acesso às lojas de aplicativos e serviços de hospedagem.

Durante a polêmica, MrBeast, o maior youtuber do mundo, surpreendeu ao publicar no X (antigo Twitter): "Ok, tudo bem, eu vou comprar o TikTok para que ele não seja banido". A mensagem viralizou rapidamente, com mais de 32 milhões de visualizações, gerando uma onda de especulações.

VEJA MAIS

Seriedade ou brincadeira?

Embora a declaração inicial tivesse um tom de brincadeira, o youtuber afirmou, em uma segunda publicação, que "não ironicamente, muitos bilionários entraram em contato comigo desde que postei isso. Vamos ver se conseguimos". Segundo o advogado do influenciador, ele está realmente explorando a possibilidade de fazer uma oferta junto a um grupo de investidores.

Entre os interessados na aquisição do TikTok também estão nomes de peso como Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, e Larry Ellison, fundador da Oracle. No entanto, especialistas consideram improvável que MrBeast possua os recursos necessários para liderar a compra. Sua fortuna, estimada em US$ 54 milhões pela Forbes, está muito aquém do valor necessário para adquirir a plataforma.

Reuniões e uma proposta em andamento

MrBeast compartilhou um vídeo no TikTok nesta semana, onde afirmou ter se reunido com bilionários interessados na compra. "Acabei de sair de uma reunião com um bando de bilionários. TikTok, estamos falando sério. Este é meu advogado aqui, temos uma oferta pronta para você, queremos comprar a plataforma."

O grupo de investidores liderado por Jesse Tinsley, CEO da Employer.com, afirmou estar preparado para apresentar uma solução que garanta a continuidade do aplicativo nos EUA. Segundo eles, a proposta resolveria as preocupações de segurança nacional levantadas pelo governo americano.

O futuro do TikTok

Com a decisão da Suprema Corte americana mantendo a validade da lei que exige a venda, a ByteDance tem menos de um ano para negociar a operação. Até o momento, a empresa chinesa não se manifestou oficialmente sobre as declarações de MrBeast ou sobre qualquer proposta concreta.

Caso a venda não seja concluída dentro do prazo, o TikTok poderá ser banido nos EUA, deixando milhões de usuários sem acesso à plataforma. Atualmente, o TikTok conta com cerca de 170 milhões de usuários americanos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)