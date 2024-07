VÍDEO: MrBeast, maior youtuber do mundo, constrói 100 casas para famílias necessitadas

Em um vídeo emocionante, o famoso youtuber MrBeast presenteou 100 famílias em situação de necessidade com casas novas em países como Jamaica, El Salvador, Colômbia e Argentina. Com quase 300 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, o influenciador investiu milhões de dólares na construção das casas, que foram entregues completamente mobiliadas.

Considerado o maior youtuber do mundo, James Donaldson compartilhou um vídeo mostrando como foi o projeto e as reações das famílias ao receberem as residências. "Cada casa vai mudar a vida de uma família", declarou MrBeast, emocionado. "Como esta família que não tinha uma casa para chamar de sua."

"Este é um dos meus vídeos favoritos. Chorei várias vezes", confessou MrBeast em suas redes sociais. Além da doação das casas, o influenciador se envolveu pessoalmente na construção e acabamento de cada uma delas.

Em El Salvador, MrBeast construiu uma comunidade de casas para famílias que perderam suas moradias devido a inundações. Na Argentina, ele doou casas em áreas rurais, onde o acesso à moradia digna é um desafio constante. O youtuber também visitou o Jamaica e a Colômbia, completando a entrega de 100 casas e impactando positivamente a vida de centenas de pessoas.

Assista ao vídeo completo:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)