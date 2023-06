Maior YouTuber do mundo mostra transformação após se achar 'obeso'

O influenciador digital conhecido como MrBeast, 26 anos, compartilhou ontem, 29, sua tranformação corporal após acordar um dia e se achar "obeso". O seu antes e depois chocou os fãs. No instagram ele acumula 38,5 milhões de seguidores, já no Youtube, são 162 milhões de assinantes, o que lhe conferiu o título de maior Youtuber do mundo.

“Acordei um dia e me achei obeso, então comecei a malhar e andar 12,5 mil passos por dia”, contou MrBeast na legenda das fotos. “Ainda tenho um longo caminho pela frente até estar em forma, mas estou feliz com o meu progresso até aqui”, disse o criador de conteúdo.

Veja a publicação com o antes e depois: