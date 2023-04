Padre Fábio de Melo pede desculpas após ter postado vídeo gordofóbico

Nesta sexta-feira (14), o Padre Fábio de Melo pediu desculpas nas redes sociais após ter reagido de forma gordofóbica a um vídeo compartilhado nas redes. O religioso foi criticado e chamado de 'gordofóbico' por internautas.

Na publicação, o sacerdote se desculpa pela reação e ressaltou que, o que pode ser engraçado para ele, pode gerar desconforto para alguém, assim como enfatizou que obesidade é uma doença. O vídeo que Padre Fábio de Melo deu risadas se tratava de um homem obeso caindo sobre outro na praia.

VEJA MAIS

“Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem de ontem. Sim, obesidade é uma doença. O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém. O princípio de compaixão-sentir com o outro- é um dos pilares do cristianismo”, disse em seu post no Instagram.

O influenciador Jorge Bentes, do perfil 'Cansei de ser Gordo' não foi fã da reação e criticou a atitude dizendo ser algo ‘desnecessário’. Após ter emagrecido 80 quilos, Bentes conscientiza internautas sobre a obesidade através das redes sociais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)