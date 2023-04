Marília Mendonça manifestou, em 2019, medo de ter corpo exposto caso morresse

O compartilhamento criminoso de fotos da autópsia do corpo de Marília Mendonça, vítima de uma tragédia áerea em 2021, que chocou milhares de fãs, foi bastante comentado nesses últimos dias na web. Como alguns sites definiram, trata-se “da segunda morte violenta” da rainha da sofrência.

A mãe de Marília Mendonça, dona Ruth, se pronunciou por meio da assessoria de imprensa. “Tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem.” O mais interessante é que a própria cantora previu a possibilidade de ser alvo dessa falta de moral e compaixão em um post no Twitter, publicado no dia 13 de agosto de 2019.

Marília provavelmente se referia ao vazamento de fotos do corpo do sertanejo Cristiano Araújo feitas por um agente funerário em Goiânia. O artista morreu em consequência de acidente de carro em junho de 2015. Tinha 29 anos. Indignados, vários famosos pediram que as fotos da cantora morta não sejam vulgarizadas. “Respeitem a memória da Marília Mendonça. Respeitem a dor da família e dos fãs. Mais humanidade e mais empatia, por favor!”, pediu Ludmilla. “Qualquer imagem não precisa e nem deve ser compartilhada”, comentou Wesley Safadão.

Os fãs da cantora também se mostraram perplexos com a falta de sensibilidade das pessoas. Uma fã, colocou em seu twitter repostando a publicação da cantora em 2019. "Pensando muito nisso depois das fotos da autopsia da Marilia Mendonça serem vazadas", desabafou.

