Investigação de acidente de Marília Mendonça está paralisada

O acidente aéreo que ocasionou na morte da cantora Marília Mendonça ainda não possui uma causa definida. Após seis meses do ocorrido, as investigações estão paralisadas. Tudo por conta do impasse de quem seria o responsável por essa demanda: Polícia Civil ou a Polícia Federal.

As paralisações ocorreram há um mês.

Na semana passada o ministro relator do STJ, Antonio Saldanha Palheiro, da Terceira Seção, decidiu que a Polícia Civil voltará a ser responsável pelas investigações, de acordo com o G1.

A reportagem ainda informou, que os autos do processo ainda não tinham sido recebidos em Minas, até esta semana, quando finalmente a polícia diz que "dará continuidade às investigações".

Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram no dia 05 de novembro, em Caratinga, na Região do Rio Doce.

Ainda não se sabe o que ocasionou a queda do avião, porém o médico-legista Thales Bittencourt de Barcelos informou que todos os passageiros da aeronave foram vítimas de politraumatismo contuso, quando a aeronave se chocou com o solo.