Em estreia no 'The Voice Kids, Maiara chora muito após participante cantar música de Marília

Maiara & Maraisa fizeram a sua estreia como técnicas do The Voice Kids e já tiveram muita emoção no seu primeiro dia. Esta temporada é a 7ª e tem a dupla no lugar de Gaby Amarantos.

Na apresentação de Gabriela Muniz, Maiara se emocionou e chorou bastante. A pequena cantou a música "Flor e o Beija-Flor", de composição da saudosa Marília Mendonça. A sertaneja era amiga pessoal de Maiara & Maraisa.

Marília morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021.

"Flor e o Beija-Flor" foi lançada em 2015, numa parceria entre Marília e a dupla Henrique & Juliano. No velório da amiga, as irmãs cantaram com a dupla está canção como uma forma de homenagear a sertaneja.

"Aí você quebrou as minhas pernas", disse Maiara no fim da apresentação de Gabriela. A pequena foi escolhida nas Audições às Cegas e entrou para o time de Michel Teló no The Voice Kids.