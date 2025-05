Eletrodoméstico consome energia mesmo desligado; veja qual e confira dicas para economizar em casa

Quando o assunto é economia de energia em casa, é comum pensar imediatamente em quais ações deve-se fazer para atingir esse objetivo e quais mudanças precisam ser realizadas. Mas existe um eletrodoméstico que consome energia elétrica mesmo quando está desligado. Acertou quem disse que é a televisão.

Esse fato deve-se à explicação de que muitos modelos atuais de televisão mais modernos permanecem em modo Stand By, a função que permite ligá-los rapidamente com o controle remoto, mas que, ao mesmo tempo, envolve um consumo constante de energia elétrica. Essa função mantém componentes internos ligados, como o receptor do controle remoto e alguns circuitos eletrônicos da TV. Esse consumo é pequeno, geralmente entre 0,5 e 3 Watts por hora, mas durante todo o dia. Com o tempo, isso pode representar um gasto desnecessário na conta de luz.

Além do consumo desnecessário de energia, a prática de deixar a TV conectada na tomada por muito tempo pode desencadear riscos relacionados à fiação elétrica, principalmente durante tempestades ou quedas de energia. Os picos que ocorrem logo após o momento em que a energia é restaurada pode acabar danificando os circuitos internos do objeto e fazendo com que ele não ligue mais.

Outros aparelhos também consomem energia mesmo sem uso

Mas engana-se quem imagina que esse tipo de processo aconteça apenas com a televisão. É possível observá-lo também em outros dispositivos, como, por exemplo:

Consoles de videogame;

Decodificadores de TV;

Micro-ondas (por causa do visor digital);

Relógios eletrônicos;

Carregadores de celular (mesmo sem o celular conectado).

VEJA MAIS

Veja algumas dicas para evitar o consumo desnecessário com a TV:

Utilize filtros de tomada com interruptores;

Se puder, instale protetores contra tensão entre a tomada e a TV;

Quando a televisão não estiver em uso ou se for passar longos dias fora de casa, desconecte ela completamente da tomada;

Ao comprar uma televisão nova, prefira modelos com baixo consumo de energia quando está ligada e desligada.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)