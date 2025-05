Processo para reembolso de aposentados que tiveram descontos indevidos tem início nesta terça-feira

Nesta terça-feira (13/5), os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que podem ter sido prejudicados por descontos associativos indevidos vão receber notificação, pelo aplicativo Meu INSS. Eles serão informados sobre os descontos (valores e entidades) e deverão indicar se foram ou não autorizados. Já na quarta-feira (14), o beneficiário poderá solicitar o ressarcimento dos descontos reconhecidamente indevidos.

Os 27 milhões de segurados que nunca sofreram desconto associativo em seus benefícios foram notificados na última quinta-feira (8). Ou seja, não correm o risco de terem sido vítimas de descontos indevidos.

O contato com os beneficiários do INSS será feito exclusivamente via notificação por meio do aplicativo Meu INSS.

Portanto, não haverá contato por telefone ou envio de mensagem SMS para celular. Em caso de dúvidas, é possível ligar na central de teleatendimento 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Uma dica é acessar o aplicativo Meu INSS assim que possível para facilitar que as notificações apareçam automaticamente em seu celular.