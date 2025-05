Quanto custa tirar a Carteira de Motorista (CNH) em Belém do Pará?

Tirar a primeira habilitação é um passo importante para quem busca independência, mobilidade ou mais chances no mercado de trabalho. Mas quanto custa tirar a CNH em Belém?

Em média, o valor total para tirar a carteira de motorista nas categorias A e B (moto e carro) pode ultrapassar R$ 3 mil, considerando todas as aulas e taxas cobradas pelo Detran e pelas autoescolas.

Qual o valor da CNH em Belém?

De acordo com Larissa Miralha, dona de uma autoescola no bairro da Sacramenta, o formato mais procurado é o combinado de carro e moto. Segundo ela, o pacote completo com aulas obrigatórias, exames e taxas extras do Detran gira em torno de R$ 3.000.

Uma pesquisa feita pela reportagem do Grupo Liberal em autoescolas da capital paraense mostra que os valores cobrados pelas aulas e serviços variam entre R$ 1.300 e R$ 1.800. No entanto, esse valor não inclui as taxas obrigatórias do Detran, que ultrapassam os R$ 1.300.

Quais são as taxas obrigatórias para tirar a habilitação?

As principais taxas cobradas diretamente pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PA) são:

Exame médico e psicotécnico: R$ 334,00

Taxa de legislação de trânsito: R$ 411,00

Monitoramento do curso teórico: R$ 109,25

Monitoramento do curso prático: R$ 229,00

Biometria do curso teórico: R$ 90,00

Biometria para carro: R$ 150,00

Biometria para moto: R$ 50,00

Com isso, o custo final para tirar a CNH em Belém pode passar de R$ 3.000, especialmente se o aluno optar por tirar as duas categorias (A e B).

Quanto tempo demora para tirar a CNH?

Segundo Larissa, o tempo médio para concluir todas as etapas do processo é de dois a três meses. Esse período inclui:

Cadastro no sistema do Detran

Exames médicos e psicotécnicos

Aulas teóricas e prova de legislação

Aulas práticas e exame de direção

Após ser aprovado em todas as etapas, o Detran leva de 15 a 20 dias para emitir a CNH definitiva.

Por que ficou mais caro tirar a carteira de motorista?

O aumento no custo da CNH em Belém se deve à alta no preço dos combustíveis, na manutenção dos veículos e nos salários dos instrutores. De acordo com Larissa, o custo operacional das autoescolas subiu entre 10% e 15% no último ano.

“Os custos operacionais aumentaram muito. O valor final afasta muita gente de tirar a habilitação”, afirma.

Existe parcelamento para tirar a CNH?

Sim. Para facilitar o acesso, muitas autoescolas oferecem parcelamentos ou crediários próprios. O objetivo é ajudar o aluno a equilibrar o investimento sem comprometer o funcionamento do negócio.

Jovens estão tirando menos a primeira habilitação?

Apesar do desejo de independência, muitos jovens estão adiando a habilitação. Segundo Larissa, a maioria dos alunos hoje tem mais de 30 anos.

“Muitos jovens que acabaram de completar 18 anos preferem depender de aplicativos de transporte. Só buscam a habilitação depois, quando surge uma exigência profissional, por exemplo”, explica.