Véspera do dia das mães impulsiona vendas de flores em Belém, relatam comerciantes

Com a proximidade do dia das mães, celebrado no próximo domingo, 11, as floriculturas de Belém se preparam para um dos momentos mais aguardados do ano: a véspera da data, que é quando as vendas disparam. Apesar do reajuste nos preços dos arranjos mais populares, comerciantes destacam que a procura continua alta e que o movimento nesse dia é, historicamente, o mais intenso.

Said Aboul, proprietário de uma floricultura na capital paraense, compara o dia das mães ao natal, tamanho o impacto positivo nas vendas. “É quando vendemos mais, é o nosso natal. Na véspera, trabalhamos a madrugada inteira, porque os clientes querem que as entregas sejam feitas logo no início do domingo”, afirma.

O comerciante trabalha com flores desde a década de 90 e conta que é apaixonado pelo que faz (Wagner Santana)

Para dar conta da demanda, o empresário costuma dobrar sua equipe, que passa para dez pessoas. "A gente nem dorme, minha família acaba entrando no serviço e aí passamos para dez pessoas trabalhando aqui", diz.

Said oferece um catálogo exclusivo para a ocasião, com buquês, cestas de café da manhã e kits personalizados. No entanto, ele afirma que os itens mais procurados são as orquídeas, as rosas vermelhas e as cestas.

Funcionário de Said entregando buquês (Wagner Santana)

Outro florista que também sentiu o aquecimento nas vendas e espera o dia de sábado chegar com bastante expectativa é Leandro Costa. “Este ano, tivemos um aumento de cerca de 20% na procura em relação ao ano passado. Mas muitos pedidos são feitos no sábado, porque os clientes lembram de última hora ou querem complementar outros presentes”, explica. Segundo ele, as flores de sua loja também saem muito no sábado.

De acordo com um levantamento feito na última semana pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), o preço das flores teve um leve aumento em 2025. A unidade da rosa vermelha está em torno de R$ 15, e os buquês com seis flores variam entre R$ 150 e R$ 165, o que corresponde a um reajuste de 2,65% em relação ao ano anterior. Já o buquê com 12 rosas está custando em média R$ 231 (alta de 4,52%).

Mesmo com os ajustes nos valores, as flores seguem como um dos presentes mais procurados para presentar quem se ama. Para Said e Leandro, o segredo está em oferecer opções variadas e manter o atendimento de portas abertas, inclusive no domingo, para garantir que nenhuma mãe fique sem sua homenagem.