IPVA: veículos com final de placas 06 a 36 terão desconto de 15% até 12 de maio

Até o dia 12 de maio, proprietários de veículos com final de placa 06 a 36 terão desconto de até 15% no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 09, pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa).

Os descontos valem para quem não tem multas de trânsito. São de 15% do valor do imposto para quem está a dois anos sem multa, 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% nas demais situações.

Formas de pagamento

Há três opções de pagamento do IPVA no Estado: antecipação em parcela única, que tem desconto, parcelamento em até três parcelas antes do vencimento, que não tem desconto ou pagamento integral na data do licenciamento anual no Departamento de Trânsito (Detran). Se a data do licenciamento passar e o motorista não pagar o imposto, ele terá acréscimo de multas e juros.

Para consultar o valor do IPVA e emitir o Documento Estadual de Arrecadação (DAE), o proprietário do veículo deve acessar o site da Sefa, por meio do endereço www.sefa.pa.gov.br.

O pagamento do documento pode ser feito via PIX ou usando o código de barras, em caso de escolha da última opção, o interessado deve usar a rede bancária das instituições autorizadas, que são: Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e casas lotéricas.

Alíquota de cada veículo

Para automóveis, caminhonetes e veículos aquaviários recreativos ou esportivos não destinados à atividade comercial, a alíquota do IPVA é de 2,5%. Para ônibus, microônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares é de 1%. Os veículos com mais de 15 anos de fabricação estão isentos do imposto. O IPVA de embarcações e aeronaves devem ser recolhidos até o dia 30 de junho.