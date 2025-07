Senado dos EUA aprova projeto orçamentário de Trump; texto segue para aprovação na Câmara

O Senado dos EUA aprovou por pouco o projeto de lei fiscal proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Agora, o texto segue para a Câmara, onde enfrenta vários obstáculos importantes.

O Senado aprovou o projeto por uma votação de 51-50, com o vice-presidente JD Vance dando o voto de desempate, após uma maratona de votos sobre emendas e esforços de última hora para conquistar republicanos resistentes, incluindo a duplicação do tamanho de um fundo destinado a ajudar hospitais rurais prejudicados por cortes no Medicaid.

O projeto final, que envolve US$ 3,8 trilhões em cortes de impostos individuais, ao mesmo tempo em que estabelece novos benefícios para corporações, eliminou um imposto sobre projetos de energia eólica e solar que executivos do setor haviam alertado que devastaria a indústria.

O projeto enfrenta um futuro incerto na Câmara dos Representantes, que agora correrá para uma votação na tentativa de o levar à mesa de Trump até 4 de julho. Alguns membros moderados do Partido Republicano na Câmara já expressaram reservas sobre os cortes no Medicaid do projeto do Senado, enquanto os falcões fiscais criticaram o custo total do projeto. Os republicanos podem perder apenas três votos na Câmara. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.