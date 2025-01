Golpe do IPVA 2025: veja como funciona e saiba como se prevenir

Os criminosos estão se aproveitando cada vez mais do meio digital e da urgência das pessoas para aplicar fraudes por meio de sites falsos que imitam páginas oficiais. Um dos alvos mais recentes é o calendário de pagamento do IPVA 2025.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) identificou três sites fraudulentos que prometem descontos enganosos para motoristas. Segundo o órgão, há relatos de fraudes envolvendo pagamento do IPVA citando vários casos em que motoristas caíram nesses golpes.

VEJA MAIS

Como os golpes funcionam

Esses golpes se disseminam por meio de e-mails, mensagens SMS, redes sociais e anúncios patrocinados em plataformas como Google, Facebook e Instagram, utilizando contas falsas. O contribuinte que acessa esses links e realiza um pagamento acaba transferindo dinheiro para contas de golpistas, sem que o imposto seja realmente quitado.

Os criminosos usam engenharia social para criar sites que imitam páginas oficiais, oferecendo "descontos" no pagamento do IPVA para atrair vítimas em busca de economia. Mesmo que o proprietário do veículo desconfie ao navegar nas páginas seguintes, ele já terá fornecido informações pessoais sensíveis, como nome, data de nascimento, CPF e número do Renavam.

Como se proteger do Golpe do IPVA

Verifique a origem do link : sempre acesse os sites oficiais da Secretaria da Fazenda ou do Detran através de buscas seguras, ou digitando o endereço diretamente no navegador.

: sempre acesse os sites oficiais da Secretaria da Fazenda ou do Detran através de buscas seguras, ou digitando o endereço diretamente no navegador. Desconfie de descontos exagerados : ofertas que parecem boas demais para serem verdade geralmente são armadilhas.

: ofertas que parecem boas demais para serem verdade geralmente são armadilhas. Mantenha-se informado : acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e utilize suas plataformas para o pagamento do IPVA.

: acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e utilize suas plataformas para o pagamento do IPVA. Domínio correto: as informações sobre o IPVA 2025 em São Paulo estão disponíveis apenas no domínio sp.gov.br; outros estados têm links semelhantes, mas sempre terminando em gov.br.

O que fazer se cair no golpe do IPVA

Se você foi enganado por um link falso e já fez um pagamento, é crucial agir rapidamente:

Alerta ao banco : entre em contato imediatamente com sua instituição financeira para tentar reverter a transação ou bloquear o cartão utilizado.

: entre em contato imediatamente com sua instituição financeira para tentar reverter a transação ou bloquear o cartão utilizado. Registro de ocorrência : faça um boletim de ocorrência para documentar a fraude, o que pode ajudar em investigações futuras e na recuperação de valores.

: faça um boletim de ocorrência para documentar a fraude, o que pode ajudar em investigações futuras e na recuperação de valores. Notifique a Receita Estadual: informe a Secretaria da Fazenda ou o Detran sobre o golpe para evitar cobranças futuras e obter orientação sobre o pagamento correto do imposto.

informe a Secretaria da Fazenda ou o Detran sobre o golpe para evitar cobranças futuras e obter orientação sobre o pagamento correto do imposto. Monitore seus dados pessoais: fique atento a movimentações suspeitas em suas contas bancárias ou novos contratos em seu nome.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)