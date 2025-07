VÍDEO: Motorista de ônibus é flagrado em 'jogo do tigrinho' no expediente em MS; assista

Um motorista de ônibus foi flagrado jogando no celular em meio ao expediente, em Campo Grande (MS). O registro ocorreu no bairro Paulo Coelho e foi feito por um passageiro do transporte coletivo.

O passageiro que gravou o vídeo, e preferiu não se identificar, contou ao portal G1 que percebeu o motorista usando o celular assim que entrou no ônibus. Só mais tarde notou que ele estava jogando durante todo o percurso, colocando em risco a vida dele e dos passageiros que transportava no veículo.

“Eu comecei a gravar, aí ele percebeu, porque ele olhou o retrovisor [...] Aí ele falou assim 'algum dia você pode ser prejudicado, você está querendo prejudicar os outros'. Aí eu respondi que não estava ali para prejudicar ninguém. Disse para ele que 'o que você está fazendo não se faz, você está carregando pessoas aqui e jogando tigrinho enquanto dirige'. Aí ele achou ruim, ficou bravo”, relatou o passageiro que registrou o momento.

Segundo o passageiro, havia poucas pessoas no ônibus. Por medo de ficar sozinho com o motorista, decidiu descer antes do ponto final.

Infração por uso de celular

Desde 2016, o uso do celular ao volante é considerado infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. A Lei nº 13.281 incluiu um parágrafo no artigo 252 que proíbe o condutor de segurar ou manusear o aparelho enquanto dirige. Mesmo parado no semáforo, o motorista pode ser multado, pois ainda está fazendo a condução do veículo.

