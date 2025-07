Criança de 3 anos morre após picada de escorpião no Paraná; pais apontam negligência médica

Bernardo Gomes de Oliveira, de apenas 3 anos, morreu após ser picado por um escorpião-amarelo em Cambará, no norte do Paraná. A família aponta negligência no atendimento médico do menino. Saiba mais a seguir:

Na manhã do último domingo, 13, Bernardo foi até a área externa da residência para calçar um par de sapatos. Ao colocá-los, não percebeu a presença do animal e foi picado pelo escorpião que estava escondido em um deles. Por conta da dor, a criança correu para dentro de casa, gritando e assustando os pais.

O escorpião foi encontrado posteriormente embaixo de um tapete dentro da casa. Os pais correram para buscar atendimento médico imediato e de acordo com o pai de Bernardo, Márcio Oliveira, essa não foi a primeira vez que a família encontrou escorpiões no local, já que a casa onde vivem é cercada por terrenos vazios e com muito mato.

Segundo a mãe, Bianca, apenas dez minutos se passaram entre a picada e a chegada ao Hospital Municipal de Cambará. "Passaram soro para dor, porque aqui em Cambará, infelizmente, não tinha o soro antídoto ", afirmou a mulher.

O hospital então informou à família que seria necessário transferir Bernardo para a Santa Casa de Jacarezinho, onde haveria o soro. Uma ambulância foi solicitada, mas a demora superou 30 minutos. Nesse intervalo, o quadro do menino se agravou. Ele passou a vomitar e a apresentar dificuldades na respiração.

Diante da demora, o SAMU foi acionado para realizar a transferência. O trajeto de cerca de 20 quilômetros até Jacarezinho foi finalmente realizado, mas, ao chegar à Santa Casa, os pais receberam a notícia de que não havia soro suficiente.

A família também relatou lentidão no atendimento prestado pela equipe médica. Bernardo precisou ser transferido novamente, dessa vez de helicóptero, para o Hospital Universitário de Londrina.

Márcio, o pai, relatou as palavras do filho antes de falecer: "Não quero morrer, pai." Bernardo não resistiu e morreu na última segunda-feira, 14.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)