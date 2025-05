ANP: Gás de cozinha sobe 0,5% na semana de 4 a 10/5 ao preço médio de R$ 108,01 o botijão

Em meio à polêmica da possível volta dos preços diferenciados para o Gás Natural Liquefeito (GLP) entre a Petrobras e as distribuidoras do insumo, o preço do botijão de 13 quilos, ou gás de cozinha, subiu 0,5% na semana de 4 a 10 de maio, enquanto o preço da gasolina caiu 0,3% e do diesel S-10, 0,5%, segundo o Levantamento Semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O preço do gás de cozinha passou de uma média de R$ 107,52 o botijão, para R$ 108,01 em uma semana, atingindo o preço médio máximo de R$ 155,00.

Já o litro da gasolina teve o preço médio reduzido de R$ 6,30 para R$ 6,28, no mesmo período, e o diesel passou de um preço médio de R$ 6,22 para R$ 6,19, segundo os dados da ANP apurados nos postos de abastecimento do País.

A Petrobras afirmou que estuda separar novamente o preço do gás de cozinha do empresarial, como foi por décadas, para tentar reduzir o preço do produto. Do outro lado, o Sindigás, que representa as distribuidoras, avalia que seria um retrocesso para o setor.