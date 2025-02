Redução no preço do quilo do gás não chega aos revendedores de botijão em Belém

Com a nova medida aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), as distribuidoras de botijão de gás estão pagando R$ 0,02 a menos de ICMS a cada quilo de gás liquefeito de petróleo (GLP). Apesar do anúncio sobre a redução, os revendedores de gás de cozinha em Belém ainda não sentiram essa baixa e continuam pagando o mesmo valor pelos botijões desde setembro do ano passado.

A nova medida entrou em vigor no dia 1 de fevereiro, mas, comerciantes afirmam que os preços seguem inalterados. Oton Moreira, que trabalha há 26 anos no ramo de venda de gás de cozinha, reafirma isso. "A gente está pagando o mesmo preço desde setembro, quando teve o aumento que foi repassado pelas companhias. De lá para cá, continua o mesmo valor, não teve redução até hoje, quando recebi a nova leva de botijões", declara.

Oton Moreira segurando o recibo da compra dos botijões (Igor Mota / O Liberal)

O comerciante também explicou que, quando há aumentos no valor do gás, o preço é repassado ao cliente, mas afirma que caso a redução realmente aconteça, ele também ajustará o valor, vendendo mais barato para os consumidores. "Hoje eu opero com o preço de R$ 120 na entrega e R$ 110 na minha portaria. Se tiver redução realmente, que até agora não veio, a gente acompanha também a redução, sem dúvidas!", completa.

A satisfação dos belenenses pelo valor pago no botijão de gás é baixa. Muitas donas de casa e consumidores no geral reclamam do valor exacerbado que precisa ser desembolsado para preparar as refeições. Caroline Ferreira, moradora do bairro do Telégrafo, em Belém, conta que às vezes deixa de comprar algo para priorizar o gás de cozinha.

“Sou mãe de três filhos, trabalho fora e cuido do lar. Tem meses que quero comprar algo fora do orçamento, mas evito porque sei que o gás tá acabando. Às vezes, meus filhos me pedem uma roupa, um brinquedo, mas não posso desinteirar o valor do gás, porque aí ficamos sem comida”, contou.

Caroline aguarda com otimismo a redução do preço do botijão e conta que o valor deverá ajudá-la a pagar outras contas. “Espero que reduza de verdade, mesmo que seja pouco, já vai nos ajudar de alguma forma, principalmente nas outras demandas”, finaliza.

Consumidores aguardam diminuição (Igor Mota / O Liberal)

Preço do gás de cozinha na capital

A equipe do jornal O Liberal realizou uma pesquisa de preços em Belém, no bairro da Pedreira, e encontrou os seguintes valores para o botijão de 13 kg:

R$ 120 – Rua Everdosa

R$ 110 – Rua Angustura

R$ 110 – Travessa Humaitá

R$ 108 – Rua Nova