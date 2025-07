Basa lança maquininha de pagamentos eletrônicos e anuncia novo posicionamento no mercado

O Banco da Amazônia (Basa) lançou nesta quarta-feira, 9, a sua nova identidade visual com nova marca e posicionamento estratégico no mercado. Agora, além do fomento a projetos via fundos a exemplo do FNO, marca registrada do Banco, o Basa pretende tornar-se um banco comercial moderno e competitivo, com foco na digitalização, na ampliação da oferta de serviços e produtos. Durante o lançamento da nova marca, foi apresentada também a nova maquininha que ingressa no mercado de pagamentos eletrônicos com tarifas diferenciadas, bem mais acessíveis ao bolso do consumidor. Também está sendo criado um novo site e um novo design de cartão.

O auditório do banco na Presidente Vargas ficou lotado de funcionários, chamados a também assumir uma nova “marca”, que contribua para o crescimento do Basa como instituição de desenvolvimento da Amazônia. O marqueteiro que criou o novo “enxoval” explicou que a ideia é destacar o A de Amazônia, enfatizando que só o Basa é o Banco da Amazônia.

No novo designer, a palavra Banco cede o protagonismo e maior envergadura para a palavra Amazônia que também tem o A destacado. Em vez do traço amarelo em alusão a um rio, a marca ganha uma folha que aponta para o futuro e “floresce nas pessoas todos os dias”. O “i” e a letra “a” ganham acabamentos referentes à artesania da Amazônia. Outra inovação é a identidade sonora, que agora aparece em todas as campanhas e produtos do banco.

O presidente do Basa, Luiz Lessa exibe o novo produto do Banco: maquininha digital (Igor Mota/O Liberal)

O presidente do Basa, Luiz Lessa, disse que “mais que uma mudança de símbolo, a nova marca é o símbolo de uma mudança que amplia a atuação sem perder nossa essência. Com a modernização dos serviços financeiros, queremos disputar a principalidade dos clientes neste segmento”, afirma. Ele disse que o novo consórcio lançado pelo Banco há uma semana foi esgotado em tempo recorde. O primeiro grupo aberto do consórcio não tem mais vaga. Esgotou-se em menos de uma semana”, destacou. No final de agosto o banco lança o novo cartão, que segue o novo conceito e posicionamento do banco.

Sonhar, mover, impactar

As três palavras declaradas pelo presidente Lessa resumem a nova filosofia do Basa que trabalha há dois anos na renovação. Com a nova maquininha lançada, o Basa se lança no mercado de pagamentos eletrônicos. O equipamento opera com sistema Android, visor touchscreen e permite transações via Pix, cartões de débito e crédito, com liquidação em até um dia útil, de acordo com o plano escolhido. A nova solução contará com planos acessíveis e isenção de aluguel nos dois primeiros meses, tornando mais barato a aquisição do produto por empreendedores locais. Em janeiro um novo APP será lançado para os correntistas. Com isso, o Banco vai poder abrir conta digital.

“A maquininha do Basa já está pronta para ser comercializada, mas só no período de testes já são mais de 2 milhões de reais em transação na maquininha. O propósito é impulsionar quem cria o futuro da Amazônia. Impulsionar o desenvolvimento da região”, afirma Lessa.

Presente em todos os nove estados da Amazônia Legal, o Banco da Amazônia completou nesta quarta 83 nos de fundação. No primeiro trimestre de 2025 registrou lucro líquido de R$ 307,5 milhões e contratou R$ 4,3 bilhões em crédito, com destaque para linhas voltadas à agricultura familiar, pequenos empreendedores e projetos sustentáveis.