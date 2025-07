Trump anuncia tarifa de 50% para produtos importados do Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou, nesta quarta-feira, 9, que a tarifa sobre produtos importados do Brasil será de 50%, com início a partir de 1º de agosto.

O republicano argumentou que o nível da taxa se dá por ordens judiciais que "censuram" mídias sociais americanas e inibem a liberdade de expressão de cidadãos dos EUA. Segundo Trump, esses ataques do Brasil partem do Supremo Tribunal Federal (STF).

No documento publicado na Truth Social, o presidente pontua a cláusula de retaliação e ameaça elevar ainda mais as tarifas caso o países responda com medidas semelhantes. "Se por qualquer razão vocês decidirem aumentar suas tarifas, o valor que escolherem será somado ao valor que cobramos", diz o texto.