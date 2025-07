Mercado de locação de mobiliário premium se destaca em eventos de alto padrão em Belém

O mercado especializado na locação de móveis e itens sofisticados para eventos de alto padrão vem ganhando destaque no mercado de Belém, especialmente no setor de festas corporativas e sociais. Desde a fundação em 2019, uma companhia entrevistada pelo Grupo Liberal tem se consolidado como uma das principais fornecedoras de mobiliário para eventos de grande porte, atendendo a clientes exigentes e apostando na inovação e sustentabilidade como seus principais diferenciais.

Mercado corporativo e social em expansão

A crescente demanda por eventos de grande porte em Belém, impulsionada por fatores como a escolha da cidade para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), tem sido um dos principais motores do crescimento da Locarte. A empresa já firmou parcerias estratégicas com grandes festivais internacionais, como o Global Citizen Now Amazônia.

(Foto: Carmem Helena)

Com um portfólio diversificado, que inclui desde mesas bistrôs e cadeiras elegantes até poltronas sofisticadas e acessórios decorativos como plantas e pistas de dança, a Locarte tem se destacado pela capacidade de fornecer soluções completas e personalizadas. Isso a posiciona como uma parceira essencial para organizadores de eventos, decoradores e agências, que buscam agregar valor à experiência de seus clientes.

(Foto: Carmem Helena)

Inovação e sustentabilidade no cerne do negócio

Além da qualidade e sofisticação de seus produtos, a Locarte adota uma abordagem diferenciada ao incorporar tecnologia de ponta em seus processos. O sistema de gestão implementado pela empresa garante eficiência na reserva, entrega e retirada dos móveis, permitindo um serviço ágil e sem erros, crucial para eventos de grande porte.

A sustentabilidade, por sua vez, é uma das bandeiras que a empresa ergue com orgulho. A empresa aposta em materiais ecológicos, como madeira de reflorestamento, e em práticas que minimizam o impacto ambiental.

Alex Sena, CEO da Locarte. (Foto: Carmem Helena)

"A sustentabilidade não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para o futuro. Estamos atentos às exigências do mercado e buscamos sempre soluções que impactem positivamente o meio ambiente", comenta Alex Sena, CEO da Locarte.

Visão de futuro: expansão e consolidação no mercado nacional

Com uma base sólida em Belém, a Locarte projeta uma expansão para o Norte e Nordeste do Brasil. A empresa já está inserida em feiras de negócios internacionais e busca constantemente se atualizar em relação às últimas tendências do setor de eventos. O objetivo é ampliar seu alcance e continuar oferecendo a mesma qualidade que conquistou seus principais clientes.

(Foto: Carmem Helena)

"Nosso planejamento de expansão está focado em atender novas regiões com a excelência que nossos clientes esperam. Acredito que, com a experiência adquirida em Belém e nosso compromisso com a inovação, estamos prontos para dar o próximo passo", afirma Alex Sena.

O crescimento da empresa reflete a evolução do mercado de eventos de alto padrão em Belém, que tem atraído a atenção de grandes empresas e organizações internacionais.