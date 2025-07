Torresmofest será realizado pela primeira vez em Belém com entrada gratuita

O Torresmofest, um dos principais festivais gastronômicos do Brasil, chega pela primeira vez a Belém e será realizado de 10 a 13 de julho, no estacionamento de um shopping da capital, das 12h às 23h. A entrada é gratuita.

Com uma estrutura de 4.500 metros quadrados em área aberta, o evento reúne gastronomia, música ao vivo e opções de lazer para toda a família. O público terá acesso a uma praça de alimentação com mesas, cadeiras e mais de 20 expositores. O foco do cardápio são as diferentes versões do torresmo, como pururuca, torresmo de rolo e de boteco.

Além dos pratos à base de carne suína, o festival oferece costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, hambúrgueres com shimeji e torresmo, batatas e sobremesas variadas. Os valores dos pratos começam em R$ 35. Também haverá venda de chopp artesanal e drinks.

A programação musical é gratuita e inclui apresentações de bandas e artistas locais, com repertório que abrange do samba ao rock internacional. Confira os destaques:

Quinta-feira (10)

20h – Especial Charlie Brown Jr. (La Familia 13)

Sexta-feira (11)

20h – Grupo Kontagiou (samba e pagode)

Sábado (12)

17h – Banda Acordalice (rock anos 1980)

20h – Cover de Elvis Presley (Elvis Inconcert)

Domingo (13)

13h30 – Yanna Cardoso (sertanejo)

16h30 – Especial Guns N’ Roses (banda Jungle Roses)

19h30 – Eduardo e Gabriel (sertanejo)

Segundo os organizadores, a expectativa é receber mais de 20 mil pessoas durante os quatro dias de evento e consumir mais de 15 toneladas de carne suína. Criado por Eduardo Bueno, o Torresmofest já realizou mais de 500 edições em todas as regiões do país, reunindo mais de 10 milhões de visitantes.

Serviço

Torresmofest – Festival gastronômico

Data: 10 a 13 de julho

Horário: das 12h às 23h

Local: Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará

Entrada: Gratuita

Mais informações: @torresmofest

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia