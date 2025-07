Simone Tebet confirma previsão de salário mínimo de R$ 1.630 para 2026

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, confirmou a previsão de aumento no salário mínimo dos atuais R$ 1.518,00 para R$ 1.630. Porém, o novo valor ainda precisa ser oficializado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e aprovado pelo Congresso.

Veja mais

A confirmação de Tebet foi dada durante a apresentação da proposta orçamentária ao parlamentares. Segundo ela, em termos reais, o novo valor representará o maior dos últimos 50 anos.

Simone Tebet informou ainda que cada real de aumento no mínimo tem impacto direto de R$ 420 milhões nas despesas públicas, devido a benefícios vinculados como aposentadorias e abonos. A matéria está em análise no Congresso.