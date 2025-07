Preço do pescado cai, mas ainda pesa no bolso dos paraenses no 1 º semestre. Confira os valores:

Balanço semestral aponta que os preços do pescado continuaram altos no fim primeiro semestre de 2025 no mercado paraense, apesar da queda no preço em relação ao mês anterior. Em parceria, Dieese/PA e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belém - SECON/PMB divulgaram dados que apontam decréscimo no preço do pescado em junho e reajuste acima da inflação do mesmo período.

No comparativo entre o mês de junho de 2024 e 2025 a maioria das espécies chegaram a uma inflação média de +5,30%. Alguns exemplos foram o Cação com alta de 42,43%, Tucunaré com 41,8%, Mapará 24,82%. Ainda que exista um decréscimo no valor em referência ao mês de maio, o preço médio ainda pode pesar no bolso do consumidor paraense que tem o peixe como uma das principais proteínas.

O Tucunaré em Janeiro deste ano chegou em alta com R$40,00 a peça. No mês de junho esse valor caiu para R$30,50, porém na mesma época do ano passado a peça chegou ao mínimo de R$21,50. O mesmo ocorre com o Filhote: no início do ano o valor era de R$33,79, caindo alguns centavos em junho R$33,57 porém ainda mais caro em relação à mesma época no ano passado, quando a peça custou R$30,88, uma variação de 2,60% no semestre e 8,71% nos últimos 12 meses.

Preço continua alto

Em comparação ao início do ano, a maioria dos preços do pescado variaram para mais, ainda que tenha caído em relação ao mês de maio. Os maiores aumentos no semestre se deram nos peixes: Xaréu com alta de 18,02%; Camurim com alta de 14,64%; Mapará com alta de 13,77%; Cação com alta de 13,43%; Sarda com alta de 13,34%; Pratiqueira com alta de 9,21%; Surubim com alta de 7,65%; Tamuatá com alta de 6,72% e a Uritinga com alta de 6,49%. Nas espécies que tiveram queda despontam o Tucunaré com queda de 23,75%, seguido do Curimatã com queda de 18,07% e a Serra com queda de 16,75%.

Confira os valores do pescado nos meses de junho e janeiro, respectivamente:

Arraia: R$12,63 / R$12,17

Bagre: R$11,44 / R$14,11

Cação: R$19,00 / R$16,01

Camurim: R$29,67 / R$27,56

Corvina: R$19,67 / R$19,85

Curimatã: R$17,00 / R$21,00

Dourada: R$24,33 / R$23,83

Filhote: R$33,57 / R$33,79

Gurijuba: R$27,08 / R$26,27

Mapará: R$17,10 / R$16,14

Pescada amarela: R$32,12 / R$32,98

Pescada branca: R$15,96 / R$15,91

Pescada Gó: R$14,00 / R$13,70

Pratiqueira: R$17,55/ R$16,13

Sarda: R$19,37 / R$ 16,58

Serra: R$17,54 / R$ 18,55

Surubim: R$23,50 / R$22,50

Tainha: R$20,84 / R$ 24,71

Tambaqui: R$19,84 / R$20,19

Tamuatá: R$19,84 / R$18,72

Tucunaré: R$30,50 / R$ 40,00

Uritinga: R$12,31 / R$12,00

Xaréu: R$13,10 / R$11,55