Mais de uma tonelada de pescado apreendida no Marajó é doada a famílias ribeirinhas

Mais de uma tonelada de pescado irregular, com várias espécies, foi apreendida na manhã desta segunda-feira (23) em Breves, no Marajó. A mercadoria, que saiu do município de Almeirim, no oeste paraense, tinha como destino Belém. Todo o pescado, que totalizou 1.230 quilos, foi recolhido e doado à Igreja da Paz de Breves, que o distribuiu entre famílias da comunidade ribeirinha.

A ação foi realizada pela equipe integrada da Base Fluvial Antônio Lemos, instalada no Arquipélago do Marajó. Segundo as informações policiais, os agentes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) fiscalizavam a embarcação “F/B Amazonas VI”. Os militares constataram que o pescado era transportado em isopores, sem a documentação exigida por lei — como comprovante de origem ou autorização do órgão competente — e sem armazenamento adequado. Pela quantidade, o pescado deveria estar acondicionado em câmara frigorífica.

A carga foi apreendida juntamente com nove freezers e três isopores grandes. Além disso, o comandante da embarcação recebeu multa de R$ 22.770,00, e a empresa de navegação, autuada por coautoria no transporte, foi multada em R$ 30.700,00.

Para Ualame Machado, titular da Segup, a apreensão demonstra a eficiência no combate a ilícitos ambientais e demais crimes na malha fluvial paraense.

“É importante ressaltar que esse tipo de infração pode representar outros ilícitos, como sonegação fiscal. Além disso, a falta da documentação exigida por lei também compromete a averiguação da origem do pescado. O trabalho feito na Base Antônio Lemos reforça o compromisso da segurança pública na preservação da ordem, incluindo as questões ambientais”, disse o gestor.