Matadouro clandestino é desativado e búfalos furtados são resgatados no Marajó

Um matadouro clandestino foi desativado e cerca de 18 búfalos que haviam sido furtados foram recuperados pela Polícia Militar em Cachoeira do Arari, no Marajó. A ação ocorreu no domingo (22/6), após o furto dos animais ter sido denunciado aos militares. Segundo as informações policiais, o matadouro ilegal havia sido montado em uma área de mata fechada.

De acordo com as informações iniciais, a denúncia informava que cerca de 20 animais foram levados da Fazenda Tucunaré, durante a madrugada dos dias 19 e 20 de junho. Os agentes do patrulhamento rural do 74° Pelotão Destacado da PM iniciaram as buscas por informações sobre os suspeitos de envolvimento. Durante a diligência, sete búfalos foram encontrados amarrados e escondidos às margens do igarapé do Porinquanto, em uma área de difícil acesso.

No mesmo local, foram encontrados indícios de abate de animais que teriam ocorrido recentemente, como vísceras, sangue e partes de couro. Os policiais verificaram que ao menos dois búfalos foram mortos na área. Três cavalos também foram localizados, que, segundo a PM, seriam utilizados pelos suspeitos para conduzir os búfalos durante o furto.

Conforme o relato do proprietário e de moradores da área, 11 búfalos teriam voltado sozinhos para a fazenda, possivelmente libertados no momento em que os criminosos fugiram. A liberação seria uma suposta tentativa de despistar as equipes policiais. Além dos animais, houve a apreensão de diversos materiais utilizados no abate clandestino, como facões, cordas, sacas plásticas e um machado. Os animais em condições de transporte foram encaminhados para outra fazenda, onde aguardam a retirada pelo proprietário. Um dos cavalos, por estar debilitado, permaneceu no local da apreensão. A Polícia Civil continua as investigações sobre o caso, mas nenhum suspeito foi preso ou localizado.