Dupla é presa em flagrante com drogas, arma e laboratório clandestino no Pará

Durante diligências investigativas sobre homicídios recentes relacionados à disputa pelo tráfico de drogas em Marabá, no sudeste do Pará, a Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens por envolvimento com o crime organizado. A ação ocorreu na última sexta-feira (6) e resultou na detenção de Thiago Ferreira Alves e Hugo Napoleão Monteiro da Silva.

A operação foi conduzida por equipes da Delegacia de Homicídios de Marabá, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) Carajás. Os agentes se dirigiram até uma chácara situada na localidade conhecida como Vila Café, entre a estrada de ferro e o rio Itacaiúnas, onde os dois suspeitos foram encontrados.

Segundo a Polícia Civil, Thiago e Hugo estavam deitados em redes, e uma espingarda foi avistada sobre uma mesa próxima. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma lista com o título “relatório”, na qual constavam nomes como “óleo”, além de valores e quantidades em gramas e quilogramas, indícios de uma possível contabilidade relacionada ao tráfico de entorpecentes.

Na área externa do imóvel, foram localizadas embalagens com vestígios de drogas e sacos contendo substâncias brancas espalhadas pelo chão. Um dos investigados admitiu que os materiais eram utilizados na preparação de entorpecentes e que a chácara funcionava como um laboratório. A versão foi reforçada pela presença de balança, liquidificadores e outros instrumentos para embalar drogas.

Durante a busca em um pequeno barraco dentro da propriedade, os policiais encontraram uma prensa hidráulica, aproximadamente 300 gramas de substância semelhante à cocaína já embalada, cinco invólucros com cerca de 4 quilos de pó branco, também aparentando ser cocaína, e duas munições calibre 22. Além das drogas e da arma, foram apreendidos um veículo, dois celulares, um cordão, duas alianças e dois relógios.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Homicídios de Marabá, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de instrumento destinado à preparação de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A Polícia Civil informou que o uso de algemas foi necessário diante do risco de fuga, por se tratar de uma área de floresta aberta, e também para garantir a segurança dos agentes e dos próprios detidos durante o deslocamento.