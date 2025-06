Corpo de homem decapitado em Pacajá é identificado pela polícia

A Polícia Civil de Pacajá identificou, na tarde da última sexta-feira (6), a identidade do homem encontrado mutilado e decapitado na zona rural do município. A vítima trata-se de João Paulo Silva dos Santos, de 21 anos.

O corpo de João Paulo foi encontrado por volta das 9h de sexta, às margens da estrada Vicinal 4, na região do Rio Cururuí. Moradores das redondezas informaram aos agentes da PC que ouviram barulhos estranhos durante a madrugada e que, no início da manhã, se depararam com o corpo da vítima. Informações indicam que a vítima morava na cidade de Novo Repartimento e que passou a frequentar Pacajá recentemente.

A Polícia Científica do Pará e o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí realizaram a remoção do corpo do jovem e um inquérito criminal está tramitando na delegacia do município para esclarecer o caso.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.