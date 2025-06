Cliente casado confessa ter matado e decapitado garota de programa

Denisa Maria Adas, uma garota de programa de 30 anos, teve o seu corpo encontrado decapitado na manhã da última quarta-feira (04/06). O autor do crime, um cliente casado e pai de dois filhos, confessou o crime. Por conta da brutalidade, a população ficou chocada. Ela já tinha contado a uma amiga próxima que "temia por sua vida".

O crime aconteceu em Prato, nos arredores de Florença, na Itália, que fica distante cerca de 293 km de Roma, capital italiana. O corpo de Adas foi encontrado entre alguns arbustos perto de uma casa de fazenda abandonada. As informações são do Firenze Today. O autor da brutalidade é Vasile Frumuzache, um segurança de 32 anos, que confessou o crime para a polícia italiana.

"Ela estava me chantageando. Foi por isso que eu a matei", argumentou o autor do crime. Ele era um cliente habitual de Denisa. Por conta disso, ela teria chantageado ele para receber 10 mil euros (aproximadamente R$ 64 mil). Caso contrário, contaria tudo para a esposa dele.

A vítima fez seu último contato com a mãe, no dia 15 de maio, enquanto estava num quarto alugado na cidade de Prato. Logo depois, os seus dois celulares foram desligados.

Como o crime brutal aconteceu?

Por volta das 22h50 do dia 15 de maio, Vasile entrou na propriedade em que Denisa estava hospedada. Ele carregava uma mala que trouxe da sua casa, em Roma. Ele esperou até 1h do dia 16 para sair do local, momento em que foi visto saindo com a mesma mala. Agora, ela estava com o corpo da mulher.

Denisa Maria Adas tinha 30 anos quando foi morta e decapitada (Reprodução / Redes Sociais)

O corpo da mulher que tinha sido decapitado foi encontrado por conta de um rastreador instalado no carro do autor do crime para fins de seguro. Assim, os detetives conseguiram localizar os restos mortais de Denisa. Acontece que a cabeça estava faltando. A localização só foi sabida depois de Vasile indicou onde estava no momento do interrogatório na polícia.

Vasile Frumuzache, um segurança de 32 anos, casado e pai de dois filhos, está sendo acusado de homicídio e ocultação de cadáver pela Justiça italiana.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)